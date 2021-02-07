القومي للسكان سابقًا: مصر تحارب الزيادة السكانية منذ 56 عاما

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قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن تحدي الزيادة السكانية هو تحدي التحدي، حيث أن أكبر خطرين يواجهون مصر هما الزيادة السكانية والإرهاب.



وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الدولة تحارب الزيادة السكانية منذ 56 عاما، وهى فترة طويلة جدا، وحان الوقت ألا يورث هذا الملف للجيل القادم، لافتا إلى أن مصر زادت نصف مليون نسمة خلال الأربع الشهور الماضية.



وأضاف أننا نحتاج لخطاب ديني مستنير يناقش هذه القضية، ولابد من طمأنة السيدات أن وسائل تنظيم الأسرة أمنة، مع تقديم حوافز تشجيعية لمن يلتزمون بانجاب عدد قليل من الأطفال.

