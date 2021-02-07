القومي للسكان سابقًا: مصر تحارب الزيادة السكانية منذ 56 عاما

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن تحدي الزيادة السكانية هو تحدي التحدي، حيث أن أكبر خطرين يواجهون مصر هما الزيادة السكانية والإرهاب.

وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الدولة تحارب الزيادة السكانية منذ 56 عاما، وهى فترة طويلة جدا، وحان الوقت ألا يورث هذا الملف للجيل القادم، لافتا إلى أن مصر زادت نصف مليون نسمة خلال الأربع الشهور الماضية.

وأضاف أننا نحتاج لخطاب ديني مستنير يناقش هذه القضية، ولابد من طمأنة السيدات أن وسائل تنظيم الأسرة أمنة، مع تقديم حوافز تشجيعية لمن يلتزمون بانجاب عدد قليل من الأطفال.

أخبار تهمك

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي الكاسح على ليفربول

منذ 38 دقيقة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ يوم

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 12 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في مانشستر سيتي

منذ 39 دقيقة

تعرف على معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

حكيمي يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

07:59 م

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

07:01 م

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

06:21 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

06:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع