بالرغم من الهجوم عليها.. صفاء سلطان تتألق

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
لمياء علي


حالة من الهجوم الشرس، تعرضت لها الفنانة الأردنية صفاء سلطان، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة خلال الساعات الماضية، خلال برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات.

وتكمن التفاصيل، في شعور جمهور صفاء بالغضب بعد عرض تصريحاتها عن زواج القاصرات خلال البرومو الدعائي لحلقتها ببرنامج "شو القصة" مع رابعة الزيات.

وجاء ذلك بعدما قالت إنها ضد منظّمات حقوق المرأة، موضحة أنها لا تجد أي مشكلة في زواج الفتيات تحت سن الـ18 عاماً في حال كانت لديهن رغبة في ذلك.

وهذا الرأي لم يعجب جمهورها، من السيدات اللواتي أظهرن غضبهن الشديد من تصريحاتها ورأيها في منظمات حقوق المرأة.

وكان من أبرز التعليقات: "سيدتي، لولا النسويات لما حق لك التمثيل، ولما حق لك الحديث في هذا المنبر، ثقافة الاعتراف ليس لها مكان بيننا.

وبالرغم من ذلك، إلا أن سلطان لم تكترث، وشاركت جمهورها بإطلالاتها الأنيقة عبر إنستغرام.

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