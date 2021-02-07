جوزيف عطية لـ "الفجر الفني": سعيد بنجاح أغنية "طبيعي" وهذا موقفي من لقاح كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
لمياء علي


أعرب النجم اللبناني جوزيف عطية عن سعادته الغامرة، بنجاح أحدث أعماله الغنائية طبيعي، والتي حققت نجاحاً كبيرا وأصداء إيجابية كثيرة.

وقال جوزيف في تصريح خاص لـ الفجر الفني، إن الأغنية جذبته فور سماعها، وإنه سعيد جدا بعدما لمس نجاحها بين صفوف الجمهور.

وأما عن موقفه من لقاح فيروس كورونا، "سوف أترك هذا الشئ للمختصين والأطباء والباحثين هم أفضل من يتكلم عن اللقاح.

وختم: وأما عن موقفي من اتخاذه، فأنا لا افكر في الموضوع، ولايهمني، وليس لسبب أنني متخوف منه ولكني تارك الأمر كما يحدث، إذا لزم الأمر سأتخذه وإذا لم يكن فلا مشكلة، لا أعطي للأمر أهمية.

يذكر أن أغنية "طبيعي" من كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين، والكليب من إخراج جاد شويري.

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