سيولة الأسهم الإماراتية تتجاوز 1.1 مليار درهم مع بداية الأسبوع

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر

قفزت قيمة التداولات في أسواق المال الإماراتية الى فوق مستوى 1.1 مليار درهم مع بداية تعاملات اليوم الأول من الأسبوع، وذلك رغم سيطرة الهدوء المائل للارتفاع الطفيف على حركة المؤشرات العامة التي أغلقت بالقرب من مستوياتها السابقة تقريبا في جلسة نهاية الأسبوع الماضي.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات أن الجزء الأكبر من السيولة المتدفقة الى قاعات التداولات تركزت على شريحة من الأسهم القيادية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ،في مؤشر على عمليات تجميع تنفذها محافظ محلية وأجنبية على هذه الأسهم.

وكان المؤشر العام لسوق العاصمة اغلق عند مستوى 5672 نقطة فيما اقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2666 نقطة.

واستحوذ سهما الدار العقارية وبنك أبوظبي الأول على نحو 45% من اجمالي السيولة المتداولة في الأسواق المالية حيث اغلق الأول عند 3.85 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 258 مليون درهم في حين ارتفع الثاني الى 14.90 درهم بتداولات بلغت قيمتها نحو 256 مليون درهم.

وشهد سهم اتصالات نشاطا جيدا مرتفعا الى 19.88 درهم وذلك بالإضافة الى سهم أدنوك للتوزيع 3.90 درهم والشركة العالمية القابضة الى 46.1 درهم.

أما في سوق دبي المالي فقد ارتفع سهم الاتصالات المتكاملة الى 6.71 درهم الى جانب سهم العربية للطيران المغلق عند 1.25 درهم فيما اكتفى سهم اعمار العقارية بالإغلاق عند نفس مستواه السابق وهو 3.84 درهم.

يشار الى أن عدد الأسهم التي جرى تداولها في جلسة بداية الأسبوع بلغ 260 مليون سهم نفذت من خلال 4350 صفقة.

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