المجلس الانتقالي السوداني يعلن الحكومة الجديدة غدًا

اتفق مجلس شركاء الفترة الإنتقالية السوداني، في اجتماعه مساء اليوم على إعلان الحكومة غدا الإثنين وسيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية.

وأوضح مجلس السيادة في بيان له مساء اليوم، أنه سيتم إعلان الحكومة بالكامل عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها.

وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر الأسبوع الماضي مرسوما دستوريا بإضافة ثلاثة أعضاء جدد لمجلس السيادة، وهم الهادي ادريس يحي، الطاهر أبوبكر حجر ومالك عقار إير.