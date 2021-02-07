ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في مانشستر سيتي

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

واصل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، التربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أحرز هدف فريقه الوحيد ضد مانشستر سيتي.


وسجل صلاح هدف ليفربول الوحيد في مباراة الليلة أمام السيتي، والتي انتهت بفوز الأخير 4-1.


ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي

 

1- محمد صلاح .. 16 هدفا.

 

2- برونو فيرنانديز.. 13 هدف

 

3- دومينيك كالفيرت لوين .. 13 هدفا

 

4- هيونج مين سون .. 13 هدفا

 

5- هاري كين.. 11 أهداف

 

6- بامفورد 11 أهداف

 

7- فاردي 11 أهداف

 

8- كالوم ويلسون .. 10 أهداف

 

9- أولي واتكنز.. 10 أهداف

 

10- ويلفريد زاها.. 9 أهداف

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