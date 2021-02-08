لماذا حذر السودان إثيوبيا من خطورة الملء الثاني لسد النهضة؟

لا تزال أزمة سد النهضة تلقى بظلالها على المشهد الإفريقي والدولي ، إذ يترقب المصريون والسودانيون والإثيوبيون، ما ستسفر عنه جهود قادة الدول الثلاث، وجهود الاتحاد الإفريقي ، من أجل حلحلة الأزمة، والتوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق المائية لجميع الدول.





وفيما لم تنجح المحادثات التي تنعقد بين الحين والآخر، بين دول وادى النيل، بشأن سد النهضة، في التوصل إلى حلول للأزمة، كما لم تسفر عن تحقيق تقدم ملموس، بسبب خلافات بين الدول الثلاث حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، جددت مصر رفضها لأى إجراء يمس حقوقها في مياه النيل، بينما حذر السودان من خطورة الملء الثاني للسد، في شهر يوليو المقبل، معتبرا أن ذلك يعد تهديدًا مباشرًا لأمنه القومي .





فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" دوافع السودان وراء التحذير من خطورة الملء الثاني لسد النهضة:





أكد ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني ، الأحد، على موقف السودان الداعم لقيام سد النهضة، باعتباره حق إثيوبي في التنمية، شريطة ألا يؤثر ذلك سلبا على السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانونيا ملزم.





جاء ذلك خلال استقباله مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص، وزير الخارجية الفنلندى، بيكا أولافى هافيستو، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر.





مخاطر الملء الثاني





وشرح الوزير السوداني للمسؤول الأوروبي ، مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية، في يوليو المقبل، حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات.





وقال الوزير السوداني إن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص، وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروى، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة.





كما شرح الوزير التأثير السلبي الذي ستحمله هذه الخطوة على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي ، وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق.





وعرض عباس للمبعوث الأوروبي ، مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة، مؤكدا أن سد النهضة يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المنافع، بدلا من التنافس والنزاع.





تهديد مباشر للأمن القومي السوداني





وكان وزير الري السوداني ، قد أعلن، أمس السبت، أن بلاده ترى أن أي ملء لسد النهضة الإثيوبي من جانب واحد، في شهر يوليو المقبل، سيشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني .





وأضاف وزير الري السوداني ، في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، أن السودان يقترح توسيع مظلة التفاوض بينه وبين مصر وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، لتشمل الاتحاد الإفريقي ، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي ، والأمم المتحدة.





وأشار الوزير السوداني إلى تحويل دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء.





الموقف المصري





وبخصوص الموقف المصري ، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات قضية سد النهضة، في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ، أثناء استقباله رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، موسى فقيه، يوم الأحد من الأسبوع الماضي ، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.





وأكد الرئيس السيسي مجددا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين جميع الأطراف المعنية، يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خصوصا قواعد ملء وتشغيل السد، مع رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر في مياه النيل.



