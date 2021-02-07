صلاح يسجل في سقوط ليفربول المدوي أمام السيتي 4-1 بالبريميرليج

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا عريضا على ليفربول 4-1، ليغرد منفردا في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وحل السيتي ضيفا على ليفربول على ملعب أنفيلد، ليحقق الفوز على مضيفه ليفربول 4-1 مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة 23.

وأحرز إلكاي جوندوجان هدفين في الدقيقتين 49 و73، وأضاف رحيم سترلينج (76) وفيل فودين (83) هدفين، فيما سجل محمد صلاح هدف ليفربول من ركلة جزاء (63).

ورفع مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، رصيده بهذا الفوز إلى 50 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الذي تعادل مساء السبت مع إيفرتون 3-3، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع.