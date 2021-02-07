مباريات قوية لجمهورية شبين وبورتو والقناة وبتروجت بالقسم الثاني

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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الإثنين سبعة مباريات نارية في افتتاح منافسات الجولة الثانية عشر للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.



ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة المرتقبة :



1- السكة الحديد مع بورتو



يخوض فريق السكة الحديد بقيادة المدير الفني عيد مزاريق مواجهة قوية على ملعبه أمام بورتو السويس بقياده اشرف توفيق ويدخل بورتو المواجهة بالمركز الأول برصيد 23 نقطة ويسعي للفوز للحفاظ علي الصداره، اما السكة صاحب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة يسعى إلى العودة إلى الانتصارات من جديد .



2- نادي زد مع جمهورية شبين



يحتضن ملعب الكلية الحربية مواجهة مرتقبة تجمع فريق نادي زد بقيادة أسامة نبية مع نظيرة فريق جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان .



يدخل فريق جمهورية شبين اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة ، اما زد صاحب المركز الخامس برصيد15 نقطة.



3- بتروجت مع النصر



على ستاد بتروسبورت ينتظر فريق بتروجت بقيادة ياسر رجب مباراة صعبه أمام فريق النصر بقيادة سيد عيد.



يدخل بتروجت اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 13 نقطة بينما فريق النصر صاحب المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.



4- الترسانة مع القناة



يلتقي فريق الترسانه بقياده علاء نوح مع فريق القناة بقياده محمد صلاح في مواجهه صعبه على كلا الفريقان، الترسانة يدخل اللقاء بمعنويات عاليه في المركز الثانى برصيد 19 نقطة، ربنما القناة صاحب المركز الثامن برصيد 14 نقطة.



5- طنطا مع الداخلية



يواجه فريق طنطا بقيادة علاء صابر نظيرة فريق الداخليه بقياده هشام زكريا في لقاء خارج التوقعات، رغم تواجد طنطا في قاع المجموعة برصيد 7 نقاط بينما الداخليه في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.



6- المريخ مع سرس الليان



يستضيف فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز، نظيرة فريق سرس الليان بقيادة أسامة ححاج .



يدخل الفريق البزرسعيدي اللقاء بالمركز السابع برصيد 14 نقطة بينما الريق السرساوي في المركز السادس برصيد 15 نقطة.



7- كوكاكولا مع النجوم



يشهد ملعب الدفاع الجوي الفرعي إقامة لقاء فريق كوكاكولا بقياده تامر مصطفى مع فريق النجوم بقيادة أمير عزمى مجاهد في مواجهه صعبه على الفريقين.



كوكاكولا في المركز التاسع برصيد 14 نقطة اما النجوم في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.



وتختتم الجولة يوم الثلاثاء بلقاء منتخب السويس مع الزرقا على استاد السويس.



يدخل فريق السويس اللقاء بقيادة فنية جديدة لايمن المزين، اذيختل السويس المركز الرابع برصيد 17 نقطة بينما فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.



الترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 23 نقطة

2- الترسانة 19 نقطة

3- الداخلية 18 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- زد إف سي 15 نقطة

6- سرس الليان 15 نقطة

7- المريخ 14 نقطة

8- القناة 14 نقطة

9- كوكاكولا 14 نقطة

10- بتروجت 13 نقطة

11- السكة الحديد 12 نقطة

12- الزرقا 12 نقطة

13- جمهورية شبين 12 نقطة

14- النجوم 11 نقطة

15- النصر 9 نقاط

16- طنطا 7 نقاط