الزمالك يكشف آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدث عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك عن آخر تطورات ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.

تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، نهاية الموسم الكروي الجاري.

من جانبه قال عصام سالم، خلال تصريحات التليفزيونية: "اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، حريصة على استمرار التونسي فرجاني ساسي".

وأوضح سالم: "وجود فرجانى ساسي مع الفريق ضروري، وهو حالة خاصة عند الجماهير والإدارة مدركة هذا الأمر بشكل تماما، وسيتم التجديد له في الوقت المناسب، وفقا لإمكانيات خزينة النادي".

وأتم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك: "تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، يعد مطلبا جماهيريا، والإدارة تسعى بكل الأشكال لجمع المبالغ المطلوبة، وإتمام تجديد التعاقد مع لاعب وسط الفريق".

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