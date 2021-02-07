الزمالك يكشف آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي

الزمالك يكشف آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي
الأحد 07/فبراير/2021 - 08:27 م
علي خلاف
تحدث عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك عن آخر تطورات ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.
تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك
ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، نهاية الموسم الكروي الجاري.
من جانبه قال عصام سالم، خلال تصريحات التليفزيونية: "اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، حريصة على استمرار التونسي فرجاني ساسي".
وأوضح سالم: "وجود فرجانى ساسي مع الفريق ضروري، وهو حالة خاصة عند الجماهير والإدارة مدركة هذا الأمر بشكل تماما، وسيتم التجديد له في الوقت المناسب، وفقا لإمكانيات خزينة النادي".
وأتم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك: "تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، يعد مطلبا جماهيريا، والإدارة تسعى بكل الأشكال لجمع المبالغ المطلوبة، وإتمام تجديد التعاقد مع لاعب وسط الفريق".