أحمد موسى: الرئيس السيسي يسعى لتحسين حياة قاطني عزبة الهجانة دون نقل أو إزالة (فيديو)

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استعرض الإعلامي أحمد موسى، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعزبة الهجانة، وأكد موسى أنها أكثر المناطق العشوائية في مصر، وأن الرئيس زارها بصحبة 11 وزيرًا، ورئيس الوزراء.



وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "مفيش رئيس نزل عزبة الهجانة قبل كدة" فهو أول رئيس مصري يزور المنطقة.



وتابع أن الرئيس توقف عند شارع الورشة، وهو شارع عبارة عن متر ونصف، والعزبة كلها غير مخططة.



وأوضح موسى أن الرئيس ذهب وقرر الاستماع لشرح معظم الوزراء، وهدفه تغيير حال المواطنين القاطنين، دون إزالة أو نقل للسكان، وإقامة كل الخدمات التي يحتاجها المواطنين.



