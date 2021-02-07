فتوح أحمد يكشف لـ "الفجر الفني" أحداث مسلسل "ورد" لـ حنان مطاوع

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
يشارك الفنان فتوح احمد، في مسلسل "ورد" لـ "الفنانة حنان مطاوع المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.

وقال فراج أحمد في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بانه يجسد شخصية تدعى "حربي" وهو صديق "شمس" والد الفنانة حنان مطاوع ويجسد هذه الشخصية الفنان صلاح عبدالله.

وتابع فتوح أحمد بأنه يعمل سائق عند رجل أعمال كبير يعمل في تجارة السلاح والمخدرات ضمن أحداث المسلسل ومعه الفنان صلاح عبدالله الذي يقتل في الحلقة السادسة.

وأشار فتوح أحمد أن مسلسل "ورد" مكتوب بشكل مميز، قائلًا:" المسلسل حلو أوى ولو اتشاف كويس هينقل الممثلين والمخرج والمؤلف في حته تانيه".

مسلسل "ورد" هو عمل اجتماعي يشارك فيه عدد كبير من النجوم وأبرزهم حنان مطاوع، أحمد صيام، عايدة رياض، نضال الشافعي، محمد عز، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف فتحي الجندي ومدير التصوير عزمي الرحماني، ومن إخراج شادي أبو شادي.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، وتتعرض شخصية "ورد" خلاله للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية، ويكون هناك الكثير من المفاجآت تكشفها حلقات المسلسل.

ويعد المسلسل أول إخراج تلفزيوني للمخرج شادي أبو شادي بعد تجربته السينمائية بفيلم شاومينج المنتظر قريبا.

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مسلسل ورد فتوح احمد حنانا مطاوع

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