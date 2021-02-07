شاهد.. لقطات من جولة الرئيس السيسي التفقدية لمنطقة عزبة الهجانة بصحبة الحكومة

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عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة عزبة الهجانة بصحبة أعضاء الحكومة.



وكان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، موجهًا بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوي الجمهورية من كافة الجوانب.



كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.



