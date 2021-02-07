تطعيم الفرق الطبية ببنها الجامعي بلقاح كورونا (صور)

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بدأ مستشفى بنها الجامعي، اليوم الأحد، في تطعيم أطقمها الطبية بلقاح فيروس كورونا، بعد وصول الدفعة الأولى للمستشفى.



وتأتي تلك الخطوة في ضوء توجيهات الدوله ورعايتها لجميع الفرق الطبيه برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بحضور الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور إبراهيم راجح رئيس قسم الباثولوجيا الأكلينيكية.



وأشار الدكتور عمرو الدخاخني، أنه جرى وصول أول دفعة من التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا لمستشفيات جامعة بنها، وبدأ التطعيم بها ابتداءً من اليوم الأحد لبعض من الأطقم الطبية (أطباء وتمريض).



وأوضح الدخاخني، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيجرى التطعيم تباعا خلال الأيام القادمة لباقي الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة بنها، موجها الشكر لوحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات وجميع القائمين على العمل بها على ما قدموه اليوم من جهد مشكور.