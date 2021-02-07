"حياة كريمة": السيسي يزرع الأمل في كل بقعة على أرض مصر

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة.



وردد أهالي عزبة الهجانة هتافات:"بنحبك ياريس.. بنحبك يا سيسي".



وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير بالتزامن مع إنشاء محور الوفاء والأمل الذى يربط طريق السويس بمدينة نصر.



قال الدوكتور ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعمال تطوير منطقة عزبة الهجانة، قائلا: "الرئيس السيسي بيزرع الأمل في كل بقعة في على أرض مصر".وأشار "جاد الكريم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن الدولة تستكمل نهجها في عملية التطوير والتي بدأتها منذ 2014، مضيفا أن الإرادة السياسية متوفرة للقضاء على العشوائيات، وهناك تنسيق وتناغم بين مؤسسات الدولة في العمل.