احمد وفيق ينضم لفيلم "آل هارون".. تعرف على التفاصيل

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انضم الفنان أحمد وفيق، لأسرة فيلم "آل هارون"، من إنتاج شركة مومنت برودكشن للمنتج حسني محمود، وتأليف أحمد أنور، ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام.







وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز وهاجر الشارنوبي وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.