الشباب والرياضة تستأنف فعاليات "كنوز مصرية 7" لطلائع الجمهورية في الكورال

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
استأنفت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، فعاليات المسابقة القومية "كنوز مصرية" في نسختها السابعة على مسرح الوزارة، بمشاركة محافظات ( الإسماعيلية، المنيا، السويس، دمياط ) في مجال الكورال علي مدار ثلاثة أيام متتالية بمشاركة الفرق الفنية علي مستوي الجمهورية.

تكونت لجنة التحكيم من أساتذة متخصصين " ا.د تحية شمس الدين –أستاذ دكتور بأكاديمية الفنون، ا.د سهير محمد حسين– استاذ بأكاديمية الفنون،أحمد محمد عامر– استاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية "

بدأت فعاليات التنافس في مجال الكورال، بتقديم فريق مركز شباب فيصل بمحافظة السويس لمقطوعات غناء جماعية "استيقظي ياامتي، علي باب مصر، ميدلي اسماعيل يس"، اوبريت صوت الجماهير، مقطوعات غناء فردية "زي الهوي، سحب رمشه".

تبارى فريق مركز شباب دماريس بمحافظة المنيا، حيث قدم مقطوعات غنائية متنوعة "إستيقظي ياأمتي، كلنا ولادك، ميدلي منولوجات "ومقطوعات غناء فردية تعرف تتكلم بلدي،دقوا الشماسي"

تنافس فريق مركز شباب الشيخ زايد، بتقديم مقطوعات غنائية فردية وجماعية "إستيقظي يا أمتي، مهما خدتني المدن، منولوجات العصر الذهبي، في حب مصر أحلي بلاد الدنيا، بحبك وحشتيني "

قدم فريق مركز شباب دمياط مقطوعات غنائية جماعية متنوعة " إستيقظي يا أمتي،كوكتيل إسماعيل يس،الحدود"ومقطوعات غنائية فردية"مصر تتحدث عن نفسها،حبيبتي من ضفايرها "

تنافس فريق مركز شباب السلام بمحافظة السويس، بتقديم مقطوعات غنائية جماعية متنوعة "إستيقظي يا أمتي، ميدلي اسماعيل يس، اسلمي يامصر "ومقطوعات غنائية فردية "خفيف الروح،عروس البحر الأحمر "

اختتمت فعاليات اليوم بتقديم فريق الكورال بإستاد المنصور الرياضي بمحافظة الدقهلية،لمقطوعات غنائية فردية وجماعية "انا براوة،امتي الزمان،ميدلي منولوج،قوم يامصري،استيقظي ياأمتي"

جدير بالذكر يشارك بالمسابقة 5000 من طلائع 140 فرقة فنية أعضاء الشعب التخصصية بمراكز الشباب، وتستمر الفعاليات حتى 16 مارس 2021 في مجالات ( الموسيقى الوترية – الكورال – الفن التعبيرى – المسرح – الموسيقى النحاسية ).

وتهدف مسابقة كنوز مصرية إلى تنمية المواهب وصقلها واكتشافها في اطار تنافسي تربوي، احياء التراث الشعبي والفني وبث روح المنافسة الإيجابية بين الطلائع، إلى جانب تنمية الوعي الوطني والقومي والديني، التنافس الحر والشريف بين الفرق المختلفة، بالإضافة إلى اكساب الطلائع مهارات العمل التعاوني والتعود على المشاركات باحترافية في المسابقات المختلفة، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم، وكذلك الكشف عن المواهب الفنية في أرجاء محافظات مصر المختلفة.
الشباب والرياضة تستأنف فعاليات "كنوز مصرية 7" لطلائع الجمهورية في الكورال
الشباب والرياضة تستأنف فعاليات "كنوز مصرية 7" لطلائع الجمهورية في الكورال
الشباب والرياضة تستأنف فعاليات "كنوز مصرية 7" لطلائع الجمهورية في الكورال
الشباب والرياضة تستأنف فعاليات "كنوز مصرية 7" لطلائع الجمهورية في الكورال
الشباب والرياضة تستأنف فعاليات "كنوز مصرية 7" لطلائع الجمهورية في الكورال
الشباب والرياضة تستأنف فعاليات "كنوز مصرية 7" لطلائع الجمهورية في الكورال

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