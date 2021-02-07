عكاشة: حديث الرئيس عن ليبيا ودعمه للقيادة الجديدة حصاد للجهد المصري بهذه الأزمة

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ليبيا على درجة عالية من الأهمية ويعكس اهتمام القيادة السياسية المصرية والجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لحل الأزمة الليبية خاصة عام 2020.

وأضاف "عكاشة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن حديث الرئيس عن الخط الأحمر سرت- الجفرة ساعد على تجميع الأطراف الليبية للانخراط في العملية السياسية.

وأشار إلى أن ما وصلت إليه ليبيا الآن هو حصاد للجهد المصري والخطوة المصرية التي ساهمت في وقف إطلاق النار وعدم الاحتكام للقوة وتقديم كل أشكال المساعدة والتي أوصلتنا إلى هذا المنتج النهائي وأصبح هناك سلطة ليبية ستتولى المسئولية، موضحًا أن الرئيس لم يخفي الإعلان صراحة عن دعم هذه السلطة وتمني لها النجاح وهذا متسق مع كل الجهود المصرية التي بذلت خلال الفترة الماضية.

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