تطوير العشوائيات: التعامل مع ملف العشوائيات كان أشبه بالدخول في عش الدبابير

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن منطقة عزبة الهجانة من أكثر المناطق العشوائية غير المخططة على مستوى الدولة، وهناك مجهود كبير للوصول إلى إعطاء المواطنين شقق مخططة شاملة الخدمات.

وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنهم يعملون على تطوير كل المناطق المشابه لعزبة الهجانة على مستوى مصر، لافتا إلى أن التعامل ملف العشوائيات كان أشبه بالدخول في عش الدبابير، منوها بأن اقتحام الملف كان يحتاج لدعم القيادة السياسية وهو ما تحقق بالفعل حاليا.

وأضاف أنهم وضعوا خطة للتعامل مع كل العشوائيات سواء غير مخططة أو غير آمنة، لافتا إلى أن دعم القيادة السياسية ظهر للمواطنين من خلال حجم الإنجاز في تنفيذ المشروعات التي تمس المواطن.

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