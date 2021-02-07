أحمد زاهر يثير الجدل لباقي حلقات "لؤلؤ"

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شوق الفنان أحمد زاهر جمهوره لباقي حلقات مسلسله "لؤلؤ" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشارك "زاهر" صورة جمعته بالفنانة مي عمر، وكتب تعليقا قائلا: "ياتري الحكايه خلصت بين طارق ولؤلؤ ولا لسه ليها بقيه ؟؟".

مسلسل لؤلؤ ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى

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