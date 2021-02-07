تعرف على معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي ستجمع بين الأهلي وبايرن ميونخ الألماني.

 

ويلاقي الأهلي نظيره بايرن ميونيخ، مساء غدا الإثنين الموافق الثامن من شهر فبراير الجاري، عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

 

معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

 

وكشفت مجموعة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، على القناة المفتوحة.

 

ويعلق على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، المعلق المصري علي محمد علي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز أمام نظيره الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

 

ووصلت بعثة فريق بايرن ميونيخ، أمس السبت، بعد أن تعطل إقلاع الطائرة، لمدة تجاوزت الـ7 ساعات.

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