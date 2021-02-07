مستشار الرئيس: هذه الفئات ممنوعة من الحصول على لقاح كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الأبحاث العلمية تحدثت بأن لقاح كورونا لا يعطي لأقل من 18 عاما، وعدد هذه الفئة في هذه مصر يقدر بعدة ملايين، كما ان السيدات الحوامل ممنوعة من أخذ هذا اللقاح، وهذا يقدر بمليون أو مليون ونصف امرأة.

وأضاف مستشار الرئيس خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الاولية في أخذ اللقاح هي للفئات الطبية، ثم أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكر والقلب والأمراض المناعية ثم كبار السن الذي يتجاوز عمرهم الـ60 عامًا، وهؤلاء سيتم تطعيمهم بشكل تدريجي.

ولفت إلى أن تطعيم فيروس كورونا سيكون مجانًا للفئات الغير قادرة على شراء، لافتَا إلى أن المشكلة في توفير اللقاح تتمثل في أن الكمية المنتجة من اللقاح محدودة.

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