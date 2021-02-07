ريال سوسييداد يمطر شباك قادش برباعية في الدوري الإسباني

حقق نادي ريال سوسييداد فوز كبير على ضيفه قادش بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.









وعلى ملعب أنويتا، سجل لأصحاب الأرض كل من ميكيل أويارزابال هدفين (ق26 من ركلة جزاء وق34) وألكسندر إيزاك هدفين (ق54 وق59).









بينما أحرز للضيوف اللاعب خايرو إيزكييردو غونزاليس في الدقيقة (65).









ولعب قادش منقوصاً بلاعب منذ الدقيقة (45+4) بعد طرد مدافعه ماركوس ماورو ببطاقة حمراء مباشرة بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الـVAR.