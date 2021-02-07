إزالة كشك متعدي على حرم منطقة أثرية بحي الخليفة

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
شنت الأجهزة التنفيذية لحي الخليفة بقيادة المهندسة حنان السيد، حملة مبكرة لإزالة الاشغالات المتعدية على حرم المناطق الأثرية.

وقال مصدر مسئول بحي الخليفة، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن إزالة كشك متعدي على أحد المناطق الأثرية بـ20 شارع السيوفة.

وأضاف المصدر، أنه تم رصف الطرق بنطاق الحي وإعادة الشئ لاصله بطريق صلاح سالم أنام مدخل قلعة صلاح الدين الأيوبي.
إزالة كشك متعدي على حرم منطقة أثرية بحي الخليفة
إزالة كشك متعدي على حرم منطقة أثرية بحي الخليفة
إزالة كشك متعدي على حرم منطقة أثرية بحي الخليفة
إزالة كشك متعدي على حرم منطقة أثرية بحي الخليفة
إزالة كشك متعدي على حرم منطقة أثرية بحي الخليفة
إزالة كشك متعدي على حرم منطقة أثرية بحي الخليفة

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