مستشار الرئيس: ثمن لقاح كورونا جاهز.. ولكن

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى أولية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: " صحة المصريين أهم من أي شيء".

وأضاف مستشار الرئيس خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي أكد أن ثمن لقاح كورونا للمصريين جاهزة بدون أي مشاكل، لافتَا إلى أن مصر تعاقدت مع الشركات المنتجة للقاح كورونا لتوفير أكبر كمية منتجة للقاحات، لافتَا إلى أن المشكلة في توفير اللقاح أن الكمية المنتجة محدودة، ولا تكفي الطلب العالمي.

وأشار إلى أن الدول المنتجة للقاح أسترازينكا استحوذت على الكمية الأكبر من هذا اللقاح، لافتَا إلى أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة توفير اللقاح لكافة الدول بشكل عادل.

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