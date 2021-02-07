"التقليل من حوادث الطرق والانباعثات الكربونية".. خبير يكشف عن مزايا الشبكة القومية للطرق (فيديو)

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كشف جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير هندسة الطرق، فوائد ومزايا الشبكة القومية للطرق.



وقال "عسكر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد، إن الشبكة ساعدت على توفير الكثير من المحاور المرورية لخدمة المواطنين، فضلًا عن تقليل معدلات الحوادث بفضل وجود الكاميرات والرادارات الموجودة على الطرق.



وأشار إلى أن وجود شبكة الطرق ساعدت على تقليل زمن الرحلات وهو ما سيكون له تأثير إيجابي في حالة الرغبة في بيع السيارة فبدلًا من أن تسير 30 ألف كيلو متر في السنة من الممكن أن تسير من 15 إلى 25 ألف كيلو متر سنويًا.



وأكد أن هذه الشبكة عملت على تقليل معدلات الانباعثات الكربونية خاصة على مستوى محافظة القاهرة، مع إمكانية فتح مدن جديدة ولوجيستية بفضل هذه الطرق الجديدة، ووصول مصر من المنصة 118 إلى 28 في قياس جودة الطرق ومتوقع مع انتهاء الشبكة أن تصل إلى المنصة 22 على مستوى العالم.