محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع حالة الاستعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث وسرعة الاستجابة من خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات و إدارة الأزمات والكوارث.

وتنفيدا لتوجيهات المحافظ، قام المحاسب عادل عبد الكريم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتوجه السريع إلى موقع حادث إنقلاب سيارة بترعة الخندق التابعة لمجلس قرية دسونس أم دينار.

وتم إخطار الدفاع المدنى وانتشال السيارة من المياه دون وجود إصابات وذلك تحت إشراف محمد عباس مدير إدارة الأزمات والكوارث، من جانبهم وجه المهندس محمد الحجاوي وسائق السيارة الشكر لمحافظ البحيرة ورئيس المدينة وكافة المسوولين على التحرك الفوري عقب الحادث للعمل على انقاذهم والاطمئنان عليهم.

محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار
محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار
محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار
محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار
محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار
محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار
محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار
محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار
محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار
محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار
محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار
محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار
محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار
محافظ البحيرة ورئيس مدينة دمنهور يتابعان رفع آثار حادث انقلاب سيارة بدسونس أم دينار

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