ضياء رشوان: حل أزمة أرض نادي الصحفيين البحري ومقر نقابة الإسكندرية

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عُقد اليوم بمقر النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، اليوم الأحد، لقاءًا صحفيًا مع "ضياء رشوان" نقيب الصحفيين، بحضور سكرتير عام النقابة العامة محمد شبانة، واعضاء مجلس النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية برئاسة فكري عبد السلام، وبحضور مجموعة من صحفيين الإسكندرية.



وقال " ضياء رشوان" نقيب الصحفيين إنه وذلك من خلال توقيع عقد بيع خلال الأيام المقبلة، بالإضافة لدفع جزء من المبلغ، على أن يتم تقسيط المبلغ المتفق عليه على ٣ سنوات، وبعدها يصبح المقر ملكًا لنقابة الصحفيين.



وأكد "رشوان" على نجاح المفاوضات لحل أزمة "مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية" وكانت معرضة للسحب من قبل الجهة المالكة، وأرسلت إنذارًا بإخلاء المقر استنادًا إلى حكم قضائي أتاح للجهات المالكة فسخ عقود الإيجار المسجلة مع شخصيات اعتبارية مثل المؤسسات والنقابات.



وتابع أنه جرى التواصل مع مدير أمن الإسكندرية لإخلاء الأرض فورًا من بعض التعديات الموجودة بها عن طريق قوة أمنية، بعد إنهاء أزمة استغلال الأرض وجدولة أقساط المديونية.



وقال "رشوان" إن أزمة أرض النقابة البحرية بمنطقة سابا باشا، سيتم حلها قريبًا، وذلك بعد التواصل مع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وأبدى استعداده لتقديم المساندة والدعم اللازم للصحفيين، وتم الاتفاق على تسديد شيك بجزء من المبالغ المستحقة على أن يتم بعدها البدء في استغلال الأرض لإنشاء نادي بحري للصحفيين.



وتابع: "أي تعاقدات ستجريها النقابة العامة بشأن النادي البحري للصحفيين، ستكون وفق القوانين المنظمة، بهدف استغلالها بنظام حق الانتفاع بما يضمن حقوق النقابة والوفاء بالتزاماتها، على أن يتم وضع حجر أساس لأرض نادي النقابة البحري قريبا خلال الأيام المقبلة.



وأوضح أن المديونية المستحقة على أرض النقابة البحرية بالإسكندرية كانت قدرت بنحو ٥٠ مليون جنيه وخفضت المديونية إلى ٢٥ مليون جنيه وفقًا للمباحثات التي جرت مع الجهات المعنية، وكانت النقابة سددت أقساطا سابقة من مديونيتها.



وأضاف "رشوان" أنه يجب إعادة النظر سريعًا في كيفية إستثمار الأرض، من خلال النادي البحري الذي سيتم خلاله استثمارات لتنشيط موارد النقابة ليكون مصدرًا للإيرادات وليس مصدرًا للأعباء المالية.