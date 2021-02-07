مصادر عن انهيار منزل قديم ببولاق: لم نتلق أي بلاغات

Advertisements

أكدت مصادر أمنية مسؤولة، عدم ورود أي بلاغات للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بشأن سقوط منزل قديم بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة.



كان تداول البعض خبرا مفاده بانهيار منزل قديم داخل إحدى الشوارع بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، ما أسفر عن إصابة عددًا من الأشخاص.