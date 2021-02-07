متحدث الصحة: تطعيم 443 ألف شخص ضد كورونا بالسعودية

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قال المتحدث الرسمي لوازرة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، إنه تم تطعيم أكثر من 443 ألف مستفيد من لقاح كورونا، مبينا أن موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا ما بين 3-6 أسابيع من الجرعة الأولى، وإذا دعت الحاجة لتأخير الثانية فهذا لا يعني انعدام الفعالية.

وأضاف المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي للوزارة، أن نتائج لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "مبشرة"، محذرا من أن الدراسات العالمية تشير إلى أن أكثر من 80% من التأثيرات المتعلقة بالتحكم بالجائحة ارتبطت بأنشطة اجتماعية، وهذه الأرقام تواكبها الدراسات التي عملت في المملكة على الحالات المرصودة مؤخرا وبالذات المناسبات العائلية.

ولفت العبدالعالي، إلى أن التراخي في تطبيق الإجراءات أدى إلى ارتفاع الحالات الحرجة، وارتفع منحنى الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 300%.

وأشار، إلى أن إجمالي الفحوصات لكورونا تجاوز 12.6 مليون فحصا، منوها بأن انتشار الفيروس ومدى تحوره تحت الدراسة والرصد.

وشدد المتحدث، بأن القضاء على الوباء يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الوزارة لديها إجراءات متميزة لمواجهة فيروس كورونا المتحور.

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