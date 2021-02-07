"الجراح" أميناً عاماً للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
جدد مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية بالإجماع، اليوم الأحد، اختيار محمود الجراح أميناً عاماً للاتحاد لدورة ثانية 2021-2025.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة والذي عقد برئاسة سيف محمد المدفع وعضوية 16 بلداً عربياً، مشيدين بالجهود التي بذلها خلال الدورة الأولى في الأمانة العامة للاتحاد.

وأشار الجراح إلى أنه سيعمل على اكمال ما تحقق من إنجازات للاتحاد، مؤكداً تعزيز التعاون بين الدول العربية الأعضاء بما يسهم بتعزيز التعاون العربي الاقتصادي المشترك.

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