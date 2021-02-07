تعرف على تطورات حالة حورية فرغلي عقب تأجيل عمليتها

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تنتظر الفنانة حورية فرغلي، تحديد موعد عمليتها والتي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس الماضي ولكن نقص الهيموجلوبين حال دون ذلك.

وكشف "et بالعربي" عن بعض تفاصيل حالة الفنانة حورية فرغلي، حيث يحاول الأطباء الوصول إلى معدل الهيموجلوبين الطبيعي، والذي عانت من نقص منه أثناء إجرائها العملية.

ومن المقرر أن تجري الفنانة حورية فرغلي ثلاث عمليات، حيث سيحدد الأطباء موعد العملية الأولى ثم عقب 20 يوم العملية الثانية وعقب ذلك العملية الثالثة.

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