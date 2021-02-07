غدًا.. إنطلاق انتخابات النقابة الفرعية للمحامين في الإسكندرية

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تشهد غدًا محافظة الإسكندرية، إنطلاق إنتخابات النقابة الفرعية للمحامين، وذلك بعد قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بدمج نقابتي شرق وغرب المدينة، التي سبق أن تم تقسيمهم أثناء تولي سامح عاشور النقيب العام السابق للنقابة.

ويخوض الانتخابات على مقعد نقيب المحامين عبد علام النقيب الأسبق، جمال سويد وكيل نقابة المحامين سابقا، ومرشحين آخرين ليس لهم ثقل انتخابي لدي المحامين



ووضعت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية عدد من الضوابط منها عدم التصوير داخل اللجان، ومنع الصحفيين من التصوير إلا بإذن مكتوب من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال العملية الانتخابية أو عملية الفرز والإعلان يكون من خلال اللجنة المشرفة، مع التأكيد على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد.