حكيمي يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي حسم موقفه من العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن حكيمي كان قد انتقل من الملكي إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 40 مليون يورو وشددت بعض التقارير الصحفية أن النجم المغربي قد يعود إلى ريال مدريد.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن حكيمي ووكيل أعماله لا يساورهما أي قلق بشأن أنباء الرحيل عن إنتر ميلان تحديدا أن النجم المغربي سعيد مع الفريق الإيطالي.

وأكد الموقع الإيطالي أن حكيمي ليست لديه أي نية للرحيل عن إنتر ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وألمح الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان يعتبر حكيمي أحد اللاعبين الرئيسين في مشروع النادي بالإضافة إلى روميلو لوكاكو ونيكولو باريلا.

وأوضح الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان سيبدأ تسديد أموال صفقة حكيمي لريال مدريد في شهر مارس المقبل بالاتفاق مع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي.