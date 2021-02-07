حكيمي يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي حسم موقفه من العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن حكيمي كان قد انتقل من الملكي إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 40 مليون يورو وشددت بعض التقارير الصحفية أن النجم المغربي قد يعود إلى ريال مدريد.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن حكيمي ووكيل أعماله لا يساورهما أي قلق بشأن أنباء الرحيل عن إنتر ميلان تحديدا أن النجم المغربي سعيد مع الفريق الإيطالي.

وأكد الموقع الإيطالي أن حكيمي ليست لديه أي نية للرحيل عن إنتر ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وألمح الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان يعتبر حكيمي أحد اللاعبين الرئيسين في مشروع النادي بالإضافة إلى روميلو لوكاكو ونيكولو باريلا.

وأوضح الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان سيبدأ تسديد أموال صفقة حكيمي لريال مدريد في شهر مارس المقبل بالاتفاق مع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي.

أخبار تهمك

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ يوم

حكيمي يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد

منذ 40 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ 38 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على بدلاء الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 11 دقيقة

حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

منذ ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 18 دقيقة

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:08 م

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

07:01 م

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

06:21 م

حكيمي يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد

06:59 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع