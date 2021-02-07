مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية: واجب المسلم إصلاح الدنيا بالدين

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
زارت قافلة الأوقاف الدعوية مجمع الشيخ موسى عبد الله حسين بحي الجبل بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، حيث تم تفقد المنشأت المختلفة للمجمع من خلوة لتحفيظ القران، ومدارس التعليم النظامي ومعهد على غرار المعاهد الأزهرية، ومكتبة، ومسجد، وخلال الزيارة التي قامت بها قافلة الأوقاف.

أكد عبد العاطي أمين عام الأوقاف الاتحادية أن زيارة القافلة تأتي في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف في مصر والسودان.
ومن جانبه أكد الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف أن حب النبي (صلى الله عليه وسلم) يجمعنا ويؤلف بين قلوبنا جميعًا.
ومن جانبه أكد الشيخ نور الدين مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية أن واجب المسلم إصلاح الدنيا بالدين، وهذا يتطلب العلم والفهم والعمل في سياق من الأخلاق الفاضلة.

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