شاي ولا قهوة .. ناهد السباعي تشارك متابعيها بإطلالة جديدة

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث ظهرت ناهد السباعى في الصورة باطلالة كاجول، وعلقت على الصورة قائلة " شاي ولا قهوة ؟ ".

وشاركت ناهد السباعي مؤخرا في ‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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