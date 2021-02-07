تطوير المناطق العشوائية وربطها بالطرق الجديدة.. تفاصيل زيارة السيسي لعزبة الهجانة

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بخطوات متسارعة، يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بناء الدولة المصرية الحديثة، من خلال إقامة عدد كبير من المشروعات القومية الضخمة، التى تساهم فى تقدم مصر على جميع الأصعدة، وفى مختلف المجالات.



ويولى الرئيس السيسى أهمية كبيرة لملف العشوائيات، وتطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة، مع توفير الوحدات السكنية التى تراعى آدمية المواطن المصرى، وتحفظ كرامته وحقه فى أن يعيش فى مناطق آمنة بدلا من تلك المناطق العشوائية التى يقطنها الكثيرون، والتى تعد تهديدا واضحا لأرواحهم إذا ما تعرضت منازلها للهدم لكونها آيلة للسقوط.



وفى هذا السياق، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة، بشرق القاهرة، على طريق القاهرة السويس.



رافق الرئيس خلال جولته التفقدية كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



تطوير المناطق العشوائية:



واطلع الرئيس السيسى، خلال الجولة، على تلك المنطقة غير المخططة، ذات الكثافة السكانية العالية، ووجه بالاستمرار فى نهج الدولة وجهودها من أجل تطوير جميع المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة، المنتشرة على مستوى الجمهورية، من مختلف الجوانب.



ربط المناطق العشوائية بشبكة الطرق الجديدة:



كما وجه السيسى بالوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقى بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.



بنحبك يا ريس:



ومن بين أبرز المشاهد التى تخللت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عزبة الهجانة، تجمع المواطنين من سكان المنطقة، على اختلاف أعمارهم، حيث استقبلوا الرئيس بالزغاريد والهتاف: "بنحبك يا ريس".



تطوير قرى الريف المصرى:



وعقب انتهاء الجولة، عقد الرئيس اجتماعا مع رئيس الحكومة، والوزراء الذين رافقوه خلال جولته، لمتابعة التفاصيل التنفيذية للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية.



ووجه الرئيس بتضافر جميع الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذى يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.



كما وجه الرئيس بالبدء الفورى فى إعادة توزيع وتطوير مبانى ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها فى كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة ادارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات فى منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المبانى الحكومية المتقادمة والأراضى التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصرى.



ووجه الرئيس أيضا بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية، فى إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصرى، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعى على الأرض والتغلب على التحديات.



كما شهد الاجتماع عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصرى، بدءا بالمرحلة الاولى التى تشمل 1500 قرية وتوابعها، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحى ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعى والرى والزراعة والصحة والتعليم والاسكان، ونشاط التضامن الاجتماعى، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة فى هذا الإطار، خصوصا على مستوي المحليات والمحافظات، فضلا عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.



كما تم استعراض الموقف الحالى بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقرا على مستوى الريف المصرى، سواء من ناحية مهام ومسؤولية كل جهة والإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.