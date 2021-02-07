برلماني: الرئيس السيسي كشف عن الكثير من تساؤلات المواطنين

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أشاد النائب السيد رحمو، عضو مجلس النواب، بمداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس السبت، مع برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، مؤكدًا أنها حملت رسائل طمأنة للشعب، وكشفت عن الكثير من تساؤلات المواطنين، وأكدت أن القيادة السياسية تضع مشاكل المصريين نصب أعينها.

وأضاف "رحمو" في بيان صحفي له اليوم الأحد، أن القيادة السياسية تتابع كل كبيرة وصغيرة، وعلى دراية تامة بكافة الملفات والمشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتعمل جاهدةً للنهوض بالوطن ورفع رايته في عنان السماء.

وثمن عضو مجلس النواب، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية، مؤكدًا أنها توفر حياة آدمية للمواطنين، وترتقي بمستوى معيشتهم، وتحدث نقلة نوعية غير مسبوقة.

وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب
أن مصر تحتاج أكثر من 4 تريليون جنيه للقضاء على مشكلة العشوائيات في مصر والتي تنتشر في كافة المحافظات، مضيفًا الإسكندرية تحتاج أكثر من 400 مليار جنيه للقضاء على حجم العشوائيات المنتشرة على مستوى المحافظة، مضيفًا أن الدولة قادرة علي توفير مليون وحدة سكنية كل عام، وأنه جارٍ تنفيذ 24 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه خلال تفقده منطقة الكيلو 4.5، شاهد عمارات 12 دورًا في شارع عرضه لا يتجاوز 4 أمتار، مما يصعب من دخول سيارات الإسعاف أو المطافئ في حاله حدوث أي طارئ.

وأشار إلى أن تكاتف المصريين وتوحدهم عامل أساسي في حل المشكلات والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه الدولة، ومنها سد النهضة الإثيوبي، قائلا: "طول ما إحنا واحد منقلقش من حاجة"، لافتا إلى ضرورة ثبات المصريين وعدم القلق من أي شيء.

وأكد الرئيس السيسي، أننا سنصل إلى حل إيجابي في قضية سد النهضة، عن طريق التفاوض والجلوس على مائدة المفاوضات، مضيفا: «سنصل إلى نتائج إيجابية عن طريق التفاوض، ولكن يجب علينا الثبات وعدم القلق».

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