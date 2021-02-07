التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول فيديو إدعاء شاب خطفه الأطفال بكرداسة

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة حول إدعاء شاب يعاني من تأخر عقلي، خطفه الأطفال لصالح شخص آخر ذكر إسمه، "صديق شقيقه"، إذ تبين أنه ذكر إسمه خلال مقطع الفيديو المصور له إعتقادًا منه أنه من يخلصه من تعدي الأهالي عليه بالضرب، في حال حضوره.

وبينت التحقيقات أن الشخص الذي ذكر إسمه خلال مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك، طلب تحرير محضرًا ضد من نشر الفيديو المشار إليه لما لحق به من ضرر.

كانت كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى قيامه بخطف الأطفال لصالح شخص آخر مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال الجيزة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز وبصحبته آخر "الشخص المعني بمقطع الفيديو " عمره 14 سنة، مقيم بدائرة المركز مصاب بكدمات بالوجه.

وقرر الأول أمام العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، أنه أثناء سير كريمته البالغة من العمر 10 سنوات بمحيط سكنها قام الثاني بمضايقتها ومحاولة إمساك يدها، فإستغاثت بالإهالي وتمكنوا من ضبطه والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها،

وبمواجهة الثاني والذى يظهر عليه علامات التأخر العقلي أقر خلال التحقيقات أمام العقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر بإرتكابه الواقعة بقصد المزاح وعلل مابه من إصابات نتيجة تعدي الأهالى عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو في حقه عقب تنازل المبلغ عن شكواه.

وبإستكمال فحص مقطع الفيديو المشار إليه تبين تعرض المتهم للتعدي من الأهالي أثناء ضبطه وإعترافه بإدعاءات الخطف خشية من بطش الأهالي المتواجدين آنذاك، وبالنسبة للشخص الذي إدعى أنه يقوم بخطف الأطفال لصالحه تبين أنه شريك لشقيقه بأحد المطاعم وبسؤاله نفى ما جاء بمقطع الفيديو.

وبسؤال شقيق المتهم قرر أن المذكور يعاني من تأخر عقلي ودائم ترك المنزل والغياب عنه لفترات وأن إدعائه بما جاء بمقطع الفيديو يأتي خوفًا من بطش الأهالي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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