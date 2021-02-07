طاقة إيجابية غير طبيعية .. أحمد الشامي بصحبة محمد منير عبر "انستجرام"

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شارك الفنان احمد الشامي متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهر احمد الشامي بصحبة النجم محمد منير وعلق قائلا "دايمًا في زيارتي للكينج جرعة طاقة ايجابية غير طبيعية وتفاؤل وتشجيع غير طبيعي وبحس اني لما بخرج من عنده مش عايز ابطل شغل عشان دايمًا بيبقي فرحان باللي بعمله.... مبروك يا حبيبي علي الاعمال الجديدة اللي الناس كلها حبتها جدًا جدًا جدًا ❤️❤️❤️❤️❤️"



ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.



جدير بالذكر أن محمد منير دخل مؤخرًا المستشفى لإجراء بعض التحاليل والفحوصات، بعد مروره بأزمة صحية، وحرص على طمأنة جمهوره من خلال بيان صحفي، أكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب الجهد الذي بذله في العمل على الألبوم الجديد.

