"تشريعية النواب" توافق على مقترح النائب أشرف رشاد لضبط الصياغة التشريعية بلائحة مجلس الشيوخ

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، إجتماعًا لها، مساء اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، بعد إحالتها من رئيس الجمهورية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي أحالها للجنة التشريعية والدستورية.

وشهد اجتماع اللجنة، تعديل المادة 78 بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في فقرتها الثانية، بناء علي اقتراح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لضبط الصياغة واتساقا مع التعديلات السابقة التي أقرتها اللجنة.

وتقضي الفقرة الثانية من المادة 78 الخاصة باللجان النوعية، وفقا لما وافقت عليه اللجنة في ضوء اقتراح أشرف رشاد بإضافة عبارة المحالة للمجلس بعد مشروعات القوانين:" بأن تعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين المحالة للمجلس، والاقتراحات بمشروعات قوانين المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية المهمة في القوانين الاساسية، وفي الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة".

وجاء نص المادة 78، بأن يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.

وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين المحالة للمجلس، والاقتراحات بمشروعات قوانين، المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية المهمة فى القوانين الأساسية، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة.

ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبى رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

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