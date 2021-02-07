سوق أبوظبي يخفض عمولات التداول اعتبارا من الأحد المقبل

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
خفض سوق أبوظبي للأوراق المالية، العمولات الإجمالية لأنشطة التداول على جميع الصفقات التي تجري فيه ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير2021.

وأفاد السوق في بيان، بأنه بموجب المبادرة الجديدة، سيتم خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة تتجاوز 22% لتصبح 0,175% بدلاً من 0,225%.

وتعد تلك المرة الثانية التي يخفض فيها سوق أبوظبي للأوراق المالية عمولات التداول خلال العامين الماضيين؛ لاسيما بعد ان خفّض عمولات التداول في يونيو 2019 كجزء من “خطة غداً 2021” الرامية لخفض تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارة.

واعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية، خطة حوافز لدعم شركات الوساطة بحيث يكون الحد الأقصى للعمولات التي يستوفيها السوق سنوياً من أي شركة وساطة هو 20 مليون درهم والتي سوف يتم تطبيقها على أساس سنوي لدعم شركات الوساطة التي تحقق ذلك المبلغ.

وأشار السوق في بيانه، إلى أنه سيعفي شركة الوساطة من أي عمولة تداول مستحقة من فترة استيفائها لهذا الشرط وحتى نهاية نفس السنة التي تم فيها تحقيق الحد الأقصى للعمولة المشار ذكرها، حيث تصب هذه الخطة في مصلحة المستثمرين الذين يرغبون في توسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية دون تكبد تكاليف عمولات تداول مرتفعة على صفقاتهم.

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