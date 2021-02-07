هند صبري تبدأ تصوير مشاهدها في "عايزة اتطلق"

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
بدأت الفنانة هند صبري في تصوير مشاهدها من مسلسل "عايزة أتطلق" والتي تشارك به كتكملة لمسلسلها الشهير "عايزة اتجوز".

وتشارك الفنان سوسن بدر في المسلسل بجانب الفنانة هندي صبري، والتي جسدت في "عايزة اتجوز"، وهو من إخراج هادي الباجوري.

وانتهت الفنانة هند صبري مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" مع عدد من الفنانين منهم أحمد عز ومن المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.

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