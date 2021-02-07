ليستر سيتي يتعادل سلبياً أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
انتهت مواجهة ليستر سيتي وولفرهامبتون بالتعادل السلبي اليوم الأحد، وذلك في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل فريقا ليستر سيتي ووولفرهامبتون في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تغلب فريق توتنهام على ضيفه وست بروميتش بهدفين نظيفين سجلهما هاري كين وهيونج مين سون في الدقيقتين 54 و58.

ورفع توتنهام رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد وست بروميتش عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير.

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