إصابة نجل السيناريست فتحي الجندي بفيروس كورونا

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أعلن السيناريست فتحي الجندي عن إصابة نجله محمد بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب فتحي الجندي منشورًا قال فيه :"محتاج تدعو لإبنى محمد، كورونا الملعونة، لطفك يا رب"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.



وفي سياق آخر، انتهى السيناريست فتحي الجندي من تصوير مسلسله الجديد "بأثر رجعي" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من إخراج معتز حسام، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الرقمية ، وهو بطولة محمد عز، توني ماهر، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، خالد محروس، محمد حسني، شمس، علاء زينهم، سعيد صديق.



والجدير بالذكر أن فتحي الجندي يشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ورد" وهو من إخراج شادي أبو شادي، وبطولة حنان مطاوع، عايدة رياض، تيام مصطفي قمر، سارة الشامي، فتوح أحمد، وكوكبة مميزة من النجوم.