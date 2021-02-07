عبد الحليم علي للمصورين: "علشان خاطري محدش يصور لاعبي الزمالك"

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
محمد زكي

 

رفض عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، تصوير حافلة الفريق الكروي ولاعبي الفريق الأول أثناء الوصول لستاد القاهرة الدولي  استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري العام.

 

وطلب عبد الحليم على  حديثه للصحفين والمصورين المتواجدين بستاد القاهرة عدم تصوير لاعبي الفريق قائلاً "علشان خاطري محدش يصور أي لاعب".

 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري.

 

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات.

أخبار تهمك

ديباي يرفض مقارنته بنجم ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ أقل من ساعتين

4 لاعبين يرغب باتشيكو في ضمهم للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

منذ ساعة و 9 دقيقة

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 23 ساعة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

منذ أقل من ساعتين

مدرب بايرن ميونخ يتحدى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كيميش يثني على قوة الأهلي قبل موقعة مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

قبل مواجهة الزمالك والاتحاد.. تطور ملحوظ داخل ستاد القاهرة

منذ 39 دقيقة

ميدو يرد على تصريحات لاعب الدحيل ضد الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عقب تأييد قرار عزله من رئاسة الزمالك.. أبرز 7 دعاوى قضائية لمرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

04:30 م

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

05:03 م

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

02:12 م

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع