تعاون جديد بين سوشيال ميديا الأهلي وبايرن ميونيخ ‏

تعاون جديد بين سوشيال ميديا الأهلي وبايرن ميونيخ
الأحد 07/فبراير/2021 - 06:04 م
علي نبوي
حرصت إدارة الإعلام بالنادي الأهلي من خلال فريق عمل السوشيال ميديا على التعاون المشترك مع نظيره بنادي بايرن ميونيخ الألماني، وذلك على هامش بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير الجاري.
جاء التعاون المشترك في ضوء الاتصالات التي جرت بين فريقي السوشيال ميديا في الناديين، الذي صدر عنه إنتاج أول محتوى مشترك تحت عنوان «حديث الأساطير»، والذي جمع قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة ومدافع بايرن ميونيخ ومنتخب غانا السابق صامويل كوفور، وتم تداوله على الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لكلا الناديين.
وطرحت اليوم الحسابات الرسمية للأهلي وبايرن ميونيخ على مواقع التواصل الاجتماعي العمل الثاني، وهو عبارة عن تحدٍّ بين لاعبي الفريق الحالي لبايرن ميونيخ ولاعبي الأهلي، ممثل في حديث نجوم نادي القرن في إفريقيا باللغة الألمانية، على أن يتحدث لاعبو الفريق الباڤاري باللغة العربية.
ويبقى تعاون فريق السوشيال ميديا بالنادي الألماني مع نظيره في الأهلي للمرة الأولى على صعيد الأندية العربية والإفريقية.
وتشهد الفترة المقبلة المزيد من الأعمال المشتركة بين الناديين في هذا المجال.
ويلتقي الأهلي مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني في الثامنة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
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