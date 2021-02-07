تعاون جديد بين سوشيال ميديا الأهلي وبايرن ميونيخ ‏

حرصت إدارة الإعلام بالنادي الأهلي من خلال فريق عمل السوشيال ميديا على التعاون المشترك ‏مع نظيره بنادي بايرن ميونيخ الألماني، وذلك على هامش بطولة كأس العالم للأندية، المقامة ‏حاليا وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير الجاري.‏





‏جاء التعاون المشترك في ضوء الاتصالات التي جرت بين فريقي السوشيال ميديا في ‏الناديين، الذي صدر عنه إنتاج أول محتوى مشترك تحت عنوان «حديث الأساطير»، والذي ‏جمع قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة ومدافع بايرن ميونيخ ومنتخب غانا ‏السابق صامويل كوفور، وتم تداوله على الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ‏لكلا الناديين.‏





وطرحت اليوم الحسابات الرسمية للأهلي وبايرن ميونيخ على مواقع التواصل الاجتماعي ‏العمل الثاني، وهو عبارة عن تحدٍّ بين لاعبي الفريق الحالي لبايرن ميونيخ ولاعبي الأهلي، ‏ممثل في حديث نجوم نادي القرن في إفريقيا باللغة الألمانية، على أن يتحدث لاعبو الفريق ‏الباڤاري باللغة العربية.‏





ويبقى تعاون فريق السوشيال ميديا بالنادي الألماني مع نظيره في الأهلي للمرة الأولى على ‏صعيد الأندية العربية والإفريقية. ‏





وتشهد الفترة المقبلة المزيد من الأعمال المشتركة بين الناديين في هذا المجال. ‏





ويلتقي الأهلي مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني في الثامنة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة في ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏