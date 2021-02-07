وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة

وصلت حافلة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ملعب اللقاء عقب وصول الحافلة إلى الملعب.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات.