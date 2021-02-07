



بالرقم القومى Link منحة العمالة غير المنتظمة 2021 لشهر فبراير الدفعة السادسة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة





بالرقم القومى منحة العمالة غير المنتظمة لشهر فبراير الدفعة السادسة يتطلع الملايين من المواطنين إلي التأكد من أن أسمائهم ضمن أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة لشهر فبراير ليتمكنوا من صرف منحة ال 500 جنية خلال مطلع الأسبوع المقبل، ولهذا نعرض إليكم في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة، وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد المستحقين للمنحة خلال الشهر الحالي أكثر من 2 مليون مواطن بجميع المحافظات، ويمكن للمواطنين المستبعدين تقديم شكوي عبر موقع الوزارة.





بالرقم القومى منحة العمالة غير المنتظمة لشهر فبراير الدفعة السادسة

خصصت وزارة القوي العاملة منحة العمالة الغير منتظمة للمواطنين من فئات العمالة اليومية أو المواطنين الغير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى المواطنين الغير حاصلين على معاش تكافل وكرامة سواء من الذكور والإناث، أو المواطنين الذين ليس لديهم أجر شهري ثابت، فضلا عن المواطنين المتضررين من تداعيات كورونا.





استعلام منحة العمالة الغير منتظمة

بالخطوات التالية تتمكن عزيزي القارئ من معرفة أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة لشهر فبراير:





- افتح موقع وزارة القوي العاملة ( اضغط هنا ).

- النقر على منحة العمالة الغير منتظمة.

- اكتب رقم البطاقه لصاحب طلب صرف المنحة.

- سجل رقم الهاتف.

- اختر المحافظة التابع لها.

- انقر على استعلم.





كما يمكنك كتابة الرقم القومي وإرساله في رسالة على رقم 142 وانتظر الرد عليك برساله .



