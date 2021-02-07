عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

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تستعد النجمة حلا شيحة، لعقد قرانها على الداعية والمنتج معز مسعود بعد قصة حب وخطوبة استمرت عدة أشهر، ويتم عقد القران داخل قاعة صغيرة بأحد فنادق القاهرة.





ويقتصر على الأسرتين والمقربين للغاية فقط، وتم تأجيل الزفاف خلال اليومين الماضيين بسبب أزمة برد شديدة لوالدة الفنانةة حلا شيحة.



وفي سياق آخر، شاركت حلا شيحة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عادل سلطان، بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جومانا مراد.